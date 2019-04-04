إنقطاع التزويد بالماء في عدة بلديات غرب العاصمة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين

ستعرف عدة بلديات غرب العاصمة إضطرابا في التزويد بمياه الشروب خلال يومي الاثنين والثلاثاء القادمين بسبب الأشغال المتعلقة بقنوات نقل المياه.

وأوضح بيان شركة سيال اليوم أن عدة بلديات بغرب العاصمة ستشهد انقطاعا في عملية التزويد بالمياه الصالحة للشرب.

وهذا خلال يومي الاثنين والثلاثاء القادمين بسبب الأشغال المتعلقة بقنوات نقل المياه.

وأضاف البيان ان الأشغال التي ستبدأ انطلاقا من 8 افريل على الساعة الثامنة صباحا الى غاية 9 أفريل الساعة الثانية مساءا

وستمس كل من بلديتي القبة، وبئر خادم وأيضا بوزريعة، وبن عكنون “الطريق الوطني رقم 11 وحي النافورات ومصطفى خالف”.

إضافة إلى بني مسوس، ودالي ابراهيم باستثناء عين الله، وشراقة، وببولوغين حي الزغارة.

وكذا رايس حميدو”حي سيدي لكبير” والأبيار حي مندورول.