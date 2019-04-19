إنقطاع التزويد بالماء في 6 بلديات بالعاصمة الإثنين والثلاثاء المقبلين

سيتم تسجيل انقطاع في التزويد بالماء الشروب بـ6 بلديات شرق العاصمة ابتداء من الاثنين بسبب اشغال ربط شبكة قنوات النقل.

وجاء في بيان لـ”سيال” أنه “في اطار التحضير لموسم الاصطياف 2019 وبغية تأمين التزويد بالماء الشروب في بلديات شرق العاصمة.

ستقوم شركة سيال من يوم الاثنين 22 افريل على الساعة الثامنة صباحا 08.00 إلى غاية الثلاثاء 23 افريل بنفس التوقيت بأشغال ربط شبكة “سبيك” لقنوات النقل الموضوعة حديثا على طول 8.2 كلم وكذا على مستوى بلدية الحميز لتامين تزويدها من سد قدارة”.

و أضافت الشركة ان هذه الأشغال سيترتب عنها انقطاع في التزويد بالماء الشروب سيمس البلديات التالية: برج البحري وبرج الكيفان والدار البيضاء وباب الزوار والحراش والمحمدية.

كما اكدت ذات المصالح أن عودة مياه الشرب إلى الحنفيات سيتم تدريجيا ابتداء من يوم الثلاثاء 23 افريل 2019 لتستقر تماما عند منتصف الليل.

كما أعلمت شركة سيال بانه سيتم استعمال نظام الصهاريج من أجل تزويد بالماء الشروب و ستكون الأولوية للمؤسسات العمومية والاستشفائية.