إنقطاع التزويد بالمياه الصالحة للشرب بأربع بلديات بالعاصمة غدا

ستعرف أربع بلديات بالعاصمة انقطاع في التزود بالمياه الصالحة للشرب غدا الخميس إبتداءً من الساعة الثامنة صباحا.

وجاء في بيان لمؤسسة التطهير والمياه “سيال”، أنّ الإنقطاع سيكون ليوم واحد بداية من الثامنة صباحا إلى غاية السادسة مساءً.

بسبب أشغال الصيانة بالقناة الرئيسية للتوزيع الواقعة بحي “سيتي مالكي” ببلدية بن عكنون.

وأضاف البيان، أنّ البلديات التي ستتأثر بالتوزيع المنتظم تتمثل في بلدية الأبيار كاملا.

بلدية حيدرة على مستوى حي “PTT”، حي قدوش عبد القادر و200 مسكن جنان مليك.

بلدية بن عكنون على مستوى حي دودو مختار، وبلدية بئر مراد رايس على مستوى منطقة سعيد حمدين.