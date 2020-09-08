إنقطاع التزويد بالمياه يومي العيد.. الإعلان عن نتائج التحقيق قريبا

كشف وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، بأن نتائج التحقيق في قضية انقطاع التزويد بالماء الشروب عشية عيد الأضحى ستعلن قريبا.

وصرّح الوزير للإذاعة الوطنية، اليوم الثلاثاء، بأن التحقيق حول انقطاع التزويد بالمياه عشية عيد الأضحى في عدة مدن، لا يزال مستمرا على مستوى مصالح الأمن وستُعلن النتائج قريبا.

لافتا إلى أن “عملية تقييم إداري داخلي على مستوى أداء المسؤولين في قطاع الري، أسفرت عن فضح بعض الممارسات، منها سوء تسيير البرامج التنموية”.

إلى جانب “سوء تسيير الخدمة العمومية، وهو ما نتج عنه قرارات إقالة في حق بعض المسؤولين”.