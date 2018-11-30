إنقطاع التزويد بمياه الشّرب في عدة بلديات بالعاصمة وتيبازة

سيتم تسجيل إضطراب أو قطع كلي للتزويد بالماء الشروب عبر عدد من بلديات تيبازة و منطقة غرب العاصمة، حسب بيان لمؤسسة المياه والتطهير لولاية الجزائر “سيال”، اليوم الجمعة.

و أوضح المصدر، أن الإنقطاع سيكون من يوم الإثنين 3 ديسمبر على الساعة 01 صباحا إلى غاية يوم الأربعاء 5 ديسمبر على الساعة 01 صباحا.

و تأتي هذه الإضطرابات بعد التوقف الكلي لمحطة تحلية المياه بفوكة بتيبازة، المبرمج من قبل الشركة المكلفة بإستغلالها “مياه تيبازة”، و هذا لإجراء أشغال صيانة وقائية.

و سيترتب عن هذا التوقف، قطع كلي للماء الشروب على مستوى بلديات قليعة و فوكة و دواودة و شعيبة و بوسماعيل و خميستي بولاية تيبازة.

كما سيتم تسجيل إضطرابات على مستوى بلديات: معالمة و زرالدة و سطاولي و عين البنيان.

و حسب مؤسسة سيال فإن خدمة التزويد بالمياه الشروب ستعود تدريجيا الى طبيعتها يوم الأربعاء 5 ديسمبر.