إنقطاع التزوّد بالماء الشروب بعدة أحياء مجاورة لبلدية الجزائر الوسطى

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة “سيال”، عن حدوث إنقطاع في التزود بالماء الشروب، على مستوى عدة أحياء وطرق مجاورة لبلدية الجزائر الوسطى.

وحسب بيان لذات المؤسسة، جاء هذا الإنقطاع بسبب حادث وقع صبيحة اليوم الثلاثاء، تسبب بعطب على مستوى إحدى القنوات الرئيسية للتوزيع الواقع بحديقة خميستي في جانب طريق باستور.

وسيمس هذا الإنقطاع في التزود بالماء الشروب كل من، شارع العربي بن مهيدي، وشارع خميستي، وشارع عسلة حسين، وشارع عبان رمضان، وكذا شارع الدكتور سعدان.

وتعلم الشركة زبائنها، بأنها جندت فرقها بداية من الساعة 11:00 صباحا، من أجل القيام بأشغال الإصلاح لهذه القناة.

وتؤكد “سيال” لزبائنها القاطنين بالأحياء المعنية بالإنقطاع، أن عملية التزويد بالماء الشروب ستعود تدريجيا عند نهاية أشغال إصلاح القناة.

وتعمل الشركة على قدم وساق من أجل إصلاح القناة في أقرب الآجال، وضمان استمرارية خدمة التزويد بالمياه من جديد.

وتسخر شركة “سيال” شاحنات ذات صهاريخ لضمان تزويد المستعملين ذوي الأولوية بالمياه، كالمؤسسات العمومية والمستشفيات، يضيف البيان.