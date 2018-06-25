إنقطاع التزوّد بالماء الشروب بعدة أحياء عنابة

ستشهد عدة أحياء بمدينة عنابة إنقطاع في التزويد بالمياه الصالحة للشرب وهذا إبتداءا من يوم غد الثلاثـــاء 26 جوان.

وحسب بيان الجزائرية للمياه بعنابة أن عدة أاحياء بالمدينة ستشعرف إنقطاع في تزويد بالماءغــدا الثلاثـــاء بسبب أشغال ربط القناة الرئيسية.

وأضاف البيان أن أحياء المعنية بالانقطاع في التزويد هي :

أحياء سيدي سالم، بون بوشي، واد النيل، خرازة، واد زياد، حجر الديس، السرول، بوخضرة 3 بالبوني، سيبوس، 08 ماي.

إضافة إلى حي ديديوش مراد، واد الذهب، لورونجري، السهل الغربي، الزعفرانية، ايليزا، وكل الأحياء الساحلية.

وأرجعت الشركة السبب بأشغال ربط القناة الرئيسية ذات قطر 1200 ميليمتر بمحطة المعالجـة ماكسة.

علمـــا أن التوزيع سيعود إلى النظام العادي تدريجيا بمجرد انتهاء الأشغال.

كما أن العملية ستشمل تصليح اخر عطب بقناة الرئيسية المزود الرئيسي لولاية عنابة على مسافة 20 كلم.