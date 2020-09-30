إنقطاع التزوّد بالماء الشروب عبر أربع بلديات بالعاصمة

أعلنت ولاية الجزائر عن توقف التزود بالماء الشروب بعدد من بلديات العاصمة، اليوم الأربعاء، من التاسعة مساءً إلى 09:00 صباحا.

ويتعلق الأمر بأحياء عدل 648 مسكن، 170 مسكن تساهمي، الحي العسكري 202 مسكن، حي 200 مسكن تيفريت لحلو.

بالإضافة إلى حي 150 مسكن حي البدر ببلدية باش جراح، حي البدر، حي أبروفال، حي 648 مسكن، حي 886 مسكن.

وكذا مزرعة ديسكا، حي جيلالي اليابس، حي الباهية، حديقة بن عمر ببلدية القبة، حي 310 مسكن، حي 520 مسكن.

بالإضافة إلى حي أوناب، حي 17 أكتوبر، حي النسيم، حي 390 مسكن، حي 142 مسكن، الأميرخالد، حي كازناف، سونلغاز 2 بجسر قسنطينة، وبوروبة جزئيا.

ويأتي هذا للقيام بأشغال إصلاح القناة الرئيسية للتوزيع ببلدية باش جراح، على أن تعود تدريجيا عند نهاية الأشغال.

وعليه ستسخر مؤسسة سيال صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية، المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه.

كما تضع تحت تصرف زبائنها رقم مركز مكتب الإستقبال الهاتفي العملياتي الخاص لإستقبال إستفسارتهم وإنشغالاتهم.