إنقطاع التزوّد بالماء الشروب عبر 5 بلديات بالعاصمة

ستشهد 5 بلديات بالعاصمة إنقطاعا في عملية التزويد بالمياه الشروب يوم الاثنين 10 ديسمبر من الساعة الـ 8 صباحا إلى السادسة مساء.

وحسب بيان مؤسسة المياه والتطهير “سيال” لولاية الجزائر اليوم الخميس ستعرف 5 بلديات بالعاصمة إنقطاع في التزويد بالمياه الشروب.

وهذا يوم الاثنين 10 ديسمبر من الساعة الـ 8 صباحا إلى السادسة مساء.

واضاف المصدر ببلديات القصبة وباب الواد وواد قريش وبولوغين “شارع محمد واعلي” وشارع “دازي” وشارع “محمد بيحي”.

إضافة إلى شارع “رابح بيساس”، وشارع “مهدي بن تومرت” وشارع “أرزقي ياسف” و”طريق كاراميل”.

وأيضا الجزائر الوسطى “شارع ايميل أوجيي” وشارع بن عيسى محمد وشارع “مونتي كريستو” وشارع “الاخوة بليلي”.