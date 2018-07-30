إنقطاع التزوّد بالماء الشروب في أربع بلديات بالعاصمة

سيتم قطع التزود بمياه الشرب غدا الثلاثاء في أربع بلديات بولاية الجزائر بسبب أشغال تصليح للأنابيب.

حسبما أفاد به اليوم الإثنين بيان لشركة المياه والتطهير للجزائر.

وأوضح البيان، أنّ هذه الأشغال التي ستجري بمحطة الضخ لحي تيليملي ستؤدي إلى تعليق إمدادات المياه الشروب بالأجزاء العليا من بلديات القصبة وباب الواد و وادي قريش و الجزائر الوسطى.

وكانت مصالح شركة “سيال” كشفت عن تسرب كبير يقدر بنحو 80 م 3 / ساعة على خط أنبوب رئيسي لمحطة الضخ لتيليملي.

مما يتطلّب إيقاف التشغيل جزئيا لهذه المحطة لمدة 14 ساعة من الساعة 8 صباحا إلى العاشرة ليلا.

ويندرج تدخل شركة “سيال” في إطار عملية تأمين التزود بمياه الشرب في المناطق الشمالية للعاصمة خلال موسم الصيف.

لاسيما خلال احتفالات عيد الأضحى المقبل.

وينتظر أن يتم استئناف خدمة التزويد بمياه الشرب بشكل تدريجي خلال الليل من الثلاثاء إلى الأربعاء.

وفقاً لنفس البيان الذي أشار إلى وضع نظام للتزود بالمياه عن طريق الصهاريج لضمان الاستخدامات ذات الأولوية كالمؤسسات العموميّة والمستشفيات.