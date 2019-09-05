إنقطاع التزوّد بالمياه الشروب عبر أربع بلديات بالعاصمة

ستشهد بعض بلديات العاصمة إنقطاعا في التزوّد بالمياه الصالحة للشرب اليوم الخميس.

وأفاد بيان لمؤسسة سيال، أن الإنقطاع سببه حادث على مستوى قناة التوزيع الواقعة بحي مالكي ببلدية بن عكنون.

وأضاف البيان، أن فرق من مؤسسة سيال شرعت في أشغال الصيانة بداية من الـ 12.30 وتمتد إلى غاية العاشرة ليلا.

كما أن الأشغال ستتسب في انقطاع المياه عبر بلديات بن عكنون على مستوى حي دودو مختار، وبلدية الأبيار بالكامل.

كما أن إنقطاع المياه سيكون ببلدية حيدرة على مستوى شارع قدوش عبد القادر، حي 200 مسكن جنان مليك.

وأضاف البيان أن بلدية بئر مراد رايس معنية بالإنقطاع وسيمس منطقة النشاط سعيد حمدين وطريق تقصراين.

وأشار البيان، إلى أن المياه ستعود إلى الحنفيات بمجرد الإنتهاء من الاشغال.