إنقطاع التزوّد بالمياه الشروب عبر 8 بلديات بتيبازة

ستشهد 8 بلديات بولايات تيبازة انقطاعا في التزوّد بالمياه الصالحة للشرب بداية من يوم الإثنين المقبل.

وحسب بيان لمؤسسة “سيال”، فإنه نظرا لأشغال التهيئة وعصرنة قنوات المياه على مستوى القناة الرئيسية ببلدية سيدي اعمر ولاية تيبازة.

أين تم إطلاق الشطر الثالث من الأشغال الهيدرولوجية والتي ستنطلق بداية من الإثنين المقبل المصادف لـ 28 جانفي.

وأضاف البيان، أن انقطاع المياه سيكون بداية من الثامنة صباحا وتمتد إلى غاية 24 ساعة المقبلة.

ويتعلق الأمر بولايات سيدي غيلاس، شرشال، سيدي اعمر، الناضور، حجوط، المنصور، تيبازة والمراد.