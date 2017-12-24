إنقطاع التزوّد بالمياه الشروب على 3 بلديات بالعاصمة غدا

أعلنت مؤسسة سيال عن قطع مياه الشرب عن 3 بلديات بالعاصمة غدا الإثنين بسبب الأشغال.

وأفاد بيان للمؤسسة، أن الإنقطاع سيكون غدا من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة مساءا.

وستؤدي الأعمال الواقعة في بلدية المرادية إلى تعليق إمداد مياه الشرب على البلديات التالية:

بلدية المرادية كليا، وبلدية المدنية بحي 108 مسكن.

أما بلدية بئر مراد رايس فسيكون الإنقطاع على مستوى شارع الأخوة بوعدو، شارع سليمان عميرات.

بالإضافة إلى شارع 85 سكن، بالمنظر الجميل وشارع أونالي وكذا حي ليفارجي و720 مسكن بذات البلدية.