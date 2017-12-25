إنقطاع التزوّد بالمياه الصالحة للشرب عبر 10 بلديات بالعاصمة غدا

أعلنت مؤسسة “سيال”، عن إنقطاع التزود بالمياه الصالحة للشرب بالجهة الغربية للعاصمة، وتخص 10 بلديات غدا

وأفاد بيان للمؤسسة، أن الإنقطاع سببه التحضير لموسم الصيف 2018، أين ستنطلق الأشغال على مستوى محطات الضخ ومحطة الإنتاج الرئيسية.

بداية من يوم غد الثلاثاء على الساعة 08:00 صباحا إلى غاية يوم الأربعاء على الساعة 08:00 صباحا.

وستكون الأشغال ببلدية تسالة المرجة والتي ستؤثر على التزود الطبيعي للمياه الشروب بالجهة الغربية للعاصمة.

وتتمثل البلديات المعنية في: بابا احسن، الدويرة، خرايسية، درارية، السحاولة، العاشور، أولاد فايت، السويدانية، دالي ابراهيم، والشراقة.