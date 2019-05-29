إنقطاع التزوّد بالمياه ببلديات العاصمة

ستشهد بعض بلديات العاصمة انقطاعا في التزود بالمياه الصالحة للشرب ليلة اليوم الأربعاء.

وحسب بيان لمؤسسة “سيال”، فإن الإنقطاع سببه أشغال الصيانة على مستوى شبكة التوزيع الرئيسية.

وأضاف البيان أن الإنقطاع سيكون اليوم الأربعاء على الساعة 23 سا، إلى غاية صبيحة الغد على الساعة 6 صباحا.

ويتعلق الأمر بالأشغال على مستوى حي ديدوش مراد في بلدية الجزائر الوسطى.

والإنقطاع يكون ببلدية الجزائر الوسطى على مستوى حي كريم بلقاسم، محمد الخامس، ديدوش مراد، شارع دكتور سعدان، شارع باستور.

بلدية سيدي امحمد، وبلدية بلوزداد على مستوى شارع محمد روني، احمد اديم، بوعلام ديواني، الطاهر عدلان، سارفونتاس، محمد دوار.