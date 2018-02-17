إنقطاع التزوّد بالمياه ببلديتين بالعاصمة بداية من يوم الإثنين

ستشرع مديرية الموارد المائية في أشغال التهيئة وتوصيل أنبوبين لتوزيع المياه الصالحة للشرب بداية من يوم الإثنين.

وأفاد بيان لمؤسسة “سيال”، أن الأعمال ستكون على مستوى نفق واد أوشايح ببلدية باش جراح.

إبتداء من يوم الإثنين 19 فيفري على الساعة 09:00 صباحا، إلى غاية يوم الثلاثاء 20 فيفري على الساعة 21:00 ليلا.

وأشار البيان إلى أن الأشغال سينجر عنها إنقطاع في التزود بالمياه الصالحة للشرب على مستوى بلديتين.

بلدية بوروبة، بكامل أحيائها.

بلدية باش جراح على مستوى حي باش جراح 1 و2و 3 حي ديار الجماعة، حي المسلمين، حي جنان مبروك، وحي واد أوشايح.