إنقطاع التزوّد بالمياه عبر 3 مقاطعات إدارية بالعاصمة غدا

كشفت مصالح ولاية الجزائر، أن بعض البلديات بالمقاطعات الإدارية للحراش، بئر مراد رايس، وحسين داي ستعرف إنقطاع في التزود بالمياه.

وحسب بيان لذات المصالح، فإنه سيتم مؤقتا توقيف عملية التزويد بالماء الشروب، أمسية يوم الثلاثاء 13 أكتوبر.

وسيكون انقطاع المياه بداية من الساعة 18:00 مساءا إلى غاية الساعة 09:00 صباحا من يوم الأربعاء.

وأضاف البيان، أن سبب الإنقطاع راجع إلى أشغال إصلاح القناة الرئيسية للتوزيع ببلدية باش جراح.

على أن يستأنف توفير هذه الخدمة تدريجيا بداية من الساعة التاسعة من صبيحة يوم الأربعاء.

وسيمس الإنقطاع بلدية بوروبة جزئيا، وبلدية باش جراح على مستوى حي عدل 648 مسكن، حي 170 مسكن تساهمي.

بالإضافة إلى الحي العسكري 202 مسكن، حي 200 مسكن تيفريت لحلو، حي 150 مسكن حي البدر.

كما سيمس الإنقطاع بلدية جسر قسنطينة على مستوى حي 310 مسكن، حي 520 مسكن، حي أوناب، حي 17 أكتوبر.

وكذا حي النسيم، حي 390 مسكن، حي 142 مسكن، حي الأمير خالد، حي كازناف، حي سونلغاز 2.

أما بلدية القبة على مستوى حي البدر، حي أبروفال، حي 648 مسكن، حي 886 مسكن، مزرعة ديسكا، حي جيلالي اليابس، حي الباهية، حديقة بن عمر.