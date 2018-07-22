إنقطاع التموين بالغاز الطبيعي في وهران بسبب حادث بمسرغين

توقف التموين بالغاز الطبيعي اليوم على مدينة وهران و ما جاورها.

وقع حادث على انبوب للضغط العالي لنقل الغاز الطبيعي اليوم الاحد بوهران بسبب الاضرار التي الحقتها بالانبوب آلة ميكانيكية.

واوضح بيان للشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز ان الحادث الذي وقع على انبوب الضغط المرتفع الذي يبلغ قطره 4 والذي يمون بلدية مسرغين.

وتسبب في كسر القناة وتسرب الغاز مما تطلب اجراء عملية تصليح باستبدال الشطر من القناة.

واضاف البيان ذاته انه تم تحديد نطاق امني واتخذت الاجراءات الضرورية من اجل التحكم في اثار الحادث و وقف التسرب.

اما اشغال التصليح التي انطلقت في الساعة ال10:45 قد تم برمجتها لمدة خمس ساعات.

و تابع ذات المصدر قوله ان تزويد بلدية مسرغين بالغاز قد توقف عند بداية الاشغال و تم استئنافه على الساعة ال15.00 سا.

كما تم تكليف خلية ازمة لمتابعة تطورات عمل شبكة الغاز خلال طول مدةالاشغال.