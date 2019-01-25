إنقطاع التموين بالماء الشروب يوم الثلاثاء المقبل شرق العاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، اليوم الجمعة، أن التموين بالمياه سيتوقف بعدد من بلديات شرق العاصمة، هذا الثلاثاء.

وأوضح بيان لذات الشركة، أن توقف التموين بالماء الشروب راجع لأشغال ستتم يوم الثلاثاءالمقبل من الساعة 8:00 إلى الساعة 20:00.

لتوصيل أنبوب إضافي لنقل المياه في إطار مشروع تعزيز التزويد بالماء الشروب ببلديات شرق العاصمة.

وأوضح البيان أن هذه الأشغال ستتسبب في انقطاع التزويد بالماء الشروب في بلديات رغاية، هراوة، برج البحري، المرصى، وعين طاية.

كما ذكرت “سيال” في بيانها أن عودة التزويد بالماء الشروب في الأحياء المعنية سيكون تدريجيا خلال ليلة الثلاثاء .

مشيرة إلى أنها ستسخر شاحنات ذات صهاريج لضمان تزويد المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه خلال فترة الانقطاع.