إنقطاع الغاز ببرج الكيفان في العاصمة

أخبار الجزائر
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إنقطاع الغاز ببرج الكيفان في العاصمة
بقلم حكيم ش

سجلت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالحراش بالجزائر العاصمة، اليوم الإثنين، إنقطاعا في خدمة التزويد بالغاز عن 500 زبون

بمنطقة “علي صادق1” ببرج الكيفان بسبب التعدي على أنبوب الغاز، حسبما جاء في بيان للمديرية.
وحسب ذات المصدر، فإن هذا الحادث وقع على الساعة 8 صباحا وتسببت فيه شركة مناولة
التابعة لمديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر، والتي كانت تقوم بأشغال على مستوى الطريق الولائي المزدوج رقم 145.
وتنقلت الفرق التقنية لمديرية توزيع الكهرباء و الغاز بالحراش على الفور الى عين المكان من أجل إصلاح العطب بصفة نهائية.


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