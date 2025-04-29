إنقطاع الكهرباء بإسبانيا لم يُؤثر على خدمة الأنترنت بالجزائر

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ﺃن حادثة انقطاع التيار الكهربائي الواسع النطاق، الذي شهدته إسبانيا ودول أوروبية أخرى، لم تترتب عنها ﺃية انقطاعات في خدمة الانترنت ببلادنا.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه وبفضل المرونة التي أتاحها تنويع مصادر التموين بالأنترنت وأنظمة الكوابل البحرية التي تحوزها بلادنا، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، فضلا عن الترتيبات الاحتياطية التي تم تفعيلها في حينها، تمكنت الفرق التقنية من ضمان استمرارية الخدمات لفائدة المواطنين طيلة الفترة التي عرفها انقطاع التيار الكهربائي.

وأشار البيان، إلى أنه وبالنسبة للمواطنين الذين لمسوا نوعا من الاضطراب أو الصعوبة في الولوج إلى المنصات العالمية الكبرى، فيرجع هذا إلى كون عدد من هذه المنصات يعتمد على مراكز بيانات تقع في أوروبا، طالها انقطاع التيار الكهربائي.

كما تتوجه الوزارة، بجزيل الشكر والامتنان ﺇلى المواطنين، نظير سعة تفهمهم لهذا الظرف الاستثنائي. والثقة الموضوعة في ﺇطارات الفرق التقنية المجندة لضمان استمرارية خدمة الأنترنت.