إنقطاع الكهرباء ببلدية سيدي موسى بالعاصمة غدا

أخبار الجزائر
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إنقطاع الكهرباء ببلدية سيدي موسى بالعاصمة غدا
بقلم أمينة داودي

ستشهد بلدية سيدي موسى انقطاعا في التموين بالكهرباء يوم غد الخميس من الساعة السابعة صباحا الى غاية الثالثة زوالا.

وأفاد بيان لمديرية توزيع الكهرباء والغاز لجسر قسنطينة، أن هذا الإنقطاع يأتي في إطار الأشغال المنجزة على مستوى الخط عالي التوتر 30 كيلو فولت.

وسيمس هذا الانقطاع في التموين بالكهرباء مناطق حوش الرايس وحي دهيمات والشهيد نزالي وحي هرواة في اقليم بلدية سيدي موسى.

من جهتها وضعت مديرية التوزيع لجسر قسنطينة في خدمة زبائنها الرقم 3303 طيلة 24سا و 7 أيام/ 7 للإجابة على كل استفساراتهم.


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