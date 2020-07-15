إنقطاع الكهرباء ببلدية سيدي موسى بالعاصمة غدا

ستشهد بلدية سيدي موسى انقطاعا في التموين بالكهرباء يوم غد الخميس من الساعة السابعة صباحا الى غاية الثالثة زوالا.

وأفاد بيان لمديرية توزيع الكهرباء والغاز لجسر قسنطينة، أن هذا الإنقطاع يأتي في إطار الأشغال المنجزة على مستوى الخط عالي التوتر 30 كيلو فولت.