إنقطاع الكهرباء على هذه البلديات غدا

أعلنت مصالح ولاية تيبازة اليوم الثلاثاء، عن إنقطاع في التيار الكهربائي على بعض البلديات بالولاية غدا الأربعاء.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الإنقطاع في التيار الكهربائي مبرمج غدا الأربعاء 16 نوفمبر 2022. بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية نهاية الأشغال على مستوى الخط ذات التوتر المتوسط.

وسيخص الإنقطاع بلدية سيدي أعمر على مستوى دوار بيكديش. وكذا بلدية شرشال على مستوى حي أشرفين، بن حمود، الحي الترقوي بومعزة. بالإضافة كذلك إلى بلدية الداموس على مستوى واد حربيل، سوق الجملة للداموس.