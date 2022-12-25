إنقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من المواطنين بسبب عاصفة ثلجية بأميركا

إجتاحت عاصفة ثلجية معظم أنحاء الولايات المتحدة، وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا بسبب البرد وحوادث سير، وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 ألف شخص. وتقطع السبل بالآلاف مع إلغاء رحلات طيران.

وحسبما أفادت به وسائل الإعلام، فإنه من المتوقع أن يتسبب الإنخفاض الشديد في درجات الحرارة في جعل ليلة عيد الميلاد هذا العام الأكثر برودة على الإطلاق.

وزاد الضغط على أنظمة الطاقة في جميع أنحاء البلاد مع ارتفاع الطلب على التدفئة والأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء بسبب العاصفة. وأدى هذا إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 ألف شخص. وذلك إنخفاضا من 1.8 مليون منزل وشركة في الصباح الباكر.

وأدت الإضطرابات إلى قلب الروتين اليومي وخطط العطلات لملايين الأميركيين خلال واحدة من أكثر مواسم السفر ازدحاما خلال العام. كما ألغيت نحو 2700 رحلة طيران أمريكية. وتقرر إرجاء أكثر من 6200.

ووقعت بالفعل حوادث سير مرتبطة بالطقس في أنحاء البلاد أدت لمقتل 16 شخصا على الأقل. وتقطع السبل بالآلاف على الطرق وسط الثلوج، حسبما أفادت وسائل الإعلام.

وقال مسؤول كبير في مقاطعة إيري بولاية نيويورك، إن نحو 500 تقطعت بهم السبل داخل سياراتهم. وتم استدعاء الحرس الوطني للمساعدة في عمليات الإنقاذ. وأضاف أنه عثر على شخص واحد على الأقل ميتا في سيارة.

وقال مسؤولون إن سائقين لقيا حتفهما وأصيب عدد كبير في حادث تصادم بين 50 سيارة خلال عاصفة ثلجية. تسبب في إغلاق طريق بالقرب من توليدو بولاية أوهايو. وتم إجلاء السائقين والركاب.

وتم الإبلاغ عن ثلاث وفيات في كنتاكي. حيث حذر الحاكم آندي بشير السكان قائلا “امكثوا في منازلكم، ابقوا آمنين وعلى قيد الحياة”.

كما قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 13 درجة تحت الصفر في بيتسبرج بولاية بنسلفانيا.

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