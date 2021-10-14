إنقطاع الماء الشروب ببلديتين غرب العاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير الجزائر “سيال” ، عن إنقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب ببلديتين غرب الجزائر العاصمة اليوم الخميس.

وأفادت “سيال” في بيان لها، أن الإنقطاع سببه أشغال إصلاح تسربات في قناتين رئيسيتين لنقل المياه قرب بلدية الدويرة. وسيمس الإنقطاع بلديتي بابا حسن والخرايسية كليا.

وأكدت “سيال” أن استئناف عملية التزويد بالمياه الشروب سيكون تدريجيا عند نهاية الأشغال.

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