إنقطاع الماء الشروب عبر 3 بلديات بالعاصمة غدا

ستشهد الجهة الغربية للعاصمة انقطاعا في التزوّد بالمياه الصالحة للشرب بسبب أشغال التهيئة على مستوى بلدية اسطاوالي.

وحسب بيان لمؤسسة “سيال” فإن الإنقطاع سببه أشغال تهيئة حي 545 مسكن “LSP “ببلدية اسطاوالي.

حيث سيقوم ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي يوم الثلاثاء بأشغال لربط القناة الرئيسية للإنتاج.

مضيفا أن انقطاع المياه سيكون بداية من يوم غد الثلاثاء على الساعة العاشرة إلى غاية الأربعاء على العاشرة صباحا.

كما أن الأشغال تتم على مستوى بلدية اسطاوالي وهو ما يؤدي الى انقطاع المياه على بلديات اسطاوالي، الشراقة وعين البنيان.

بالإضافة إلى أحياء سيدي فرج، دومان مختار، أزيرو، الحي العسكري، القرية الإفريقية، طريق سيدي فرج، حي الغابة، حوش بن ساعد.

بالم بيتش، بريجة، حي بلوطة، حي 163 مسكن، تعاونية سويداني بوجمعة، بلاطو السويدانية، كايتي، بوشاوي، حوش باديس، ليدون.