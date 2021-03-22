إنقطاع الماء الشروب على هذه البلديات بتيبازة غدا

أعلنت شركة المياه والتطهير الجزائر “سيال“، عن توقف في عملية التزويد بالماء الشروب غدا الثلاثاء على عدة ولايات.

وحسب بيان للشركة، فقد جاء هذا الإنقطاع في التزويد بالماء الشروب، بسبب أشغال صيانة وقائية لمحطتي الضخ بكورة وواد بلاح.

وتقام هذه الأشغال غدا الثلاثاء على الساعة 08:00 وإلى غاية الساعة 14:00.

وستتسبب هذه الأشغال، في توقف عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى البلديات التالية: سيدي غيلاس وشرشال وثكنة شرشال.

وأشار البيان، على إن هذه العملية، تسمح بتحسين نظام تزويد مياه الشروب على مستوى البلديتين.

وتؤكد سيال لزبائنها بأنّ عملية التزويد بالمياه الشروب، ستعود تدريجيا عند نهاية الأشغال.