إنقطاع الماء الشروب على هذه البلديات بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر -سيال-، عن تذبذب في التزود بالمياه الشروب، اليوم الأربعاء، بعدة بلديات في الجزائر العاصمة.

وحسب بيان للشركة، يأتي هذا التذبذب بسبب القيام بالأشغال على مستوى المركب الهيدروليكي ببلدية عين طاية. إبتداءً من الساعة 12:00 إلى غاية يوم غد الخميس على الساعة الثانية عشر.

وستتسبب هذه الأشغال في تذبذب عملية التزويد بالماء الشروب في أحياء بلدية الهراوة وبلدية برج البحري بإستثناء حي قعلول يوم الأربعاء.

كما ستتسبب هذه الأشغال، في توقف عملية التزويد عن بلديات عين طاية وبلدية المرسى كليا باستثناء أحياء جمبار والكاريار.

وتؤكد شركة سيال لزبائنها القاطنين في البلديات المعنية أنّ عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا بداية من أمسية الخميس.