إنقطاع الماء الشروب على هذه البلديات بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة “سيال”، عن تسجيل إنقطاعات وتذبذبات في التزويد بالماء الشروب على بعض بلديات العاصمة.

وحسب بيان للمؤسسة، ستعرف بلدية عين البنيان اليوم السبت إنقطاعا في التزود بالماء الشروب. فيما ستعرف كل من بلديات زرالدة والمعالمة، تذبذبا في التزود بالماء الشروب.

ويأتي هذا، بسبب توقف محطات تحلية مياه البحر بزرالدة وعين البنيان جراء حالة الطقس التي تسببت في ارتفاع نسبة تعكر المياه اليوم السبت.

وأكدت سيال لزبائنها القاطنين في البلديات المعنية بأن عملية التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا. بعد استئناف عملية الانتاج على مستوى محطات التحلية.