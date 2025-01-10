إنقطاع الماء الشروب على هذه البلديات بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر، “سيال”، عن تسجيل تسرب للمياه على قناة توزيع رئيسية، اليوم الجمعة، على مستوى المرادية، مما سيتسبب في إنقطاع الماء الشروب على عدة بلديات بالعاصمة.

وحسب بيان لذات الشركة، فإن أشغال إصلاح التسرب جارية وستسبب في إنقطاع عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى بلدية المرادية.

كما ستنقطع المياه على مستوى بلدية سيدي أمحمد، بشارع محمد زكال وشارع القائد مناني. وبلدية الجزائر الوسطى، بشارع ديدوش مراد وشارع كريم بلقاسم. وكذا ببلدية الأبيار، في نهج العقيد أحمد بوقرة.

وأعلمت سيال زبائنها القاطنين بالأحياء المعنية أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستستأنف تدريجيا عند نهاية الأشغال.