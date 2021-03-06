إنقطاع الماء الشروب على هذه البلديات بالعاصمة غدا

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال“، عن توقف التزويد بالماء الشروب على 7 بلديات بالجزائر العاصمة، غدا الأحد.

ويأتي ذلك، على إثر قيام الشركة، بأشغال إصلاح بمحطة الضخ “قريدي”، لمدة 12 ساعة، بداية من الساعة الثامنة من أمسية غدا الأحد، وإلى غاية الساعة الثامنة من صبيحة الإثنين.

وحسب بيان للشركة، فسيتم وقف التزويد بالماء الشروب عل مستوى كل من بلديات بوزريعة “كليا” وبن عكنون “جزئيا” والأبيار “جزئيا”.

بالإضافة إلى بلديات بني مسوس “كليا” وبولوغين “جزئيا” ورايس حميدو “منطقة سيدي الطبير والمقام الجميل وأبار الزواف” ووادي قريش “جزئيا”.

وتؤكد سيال لزبائنها القاطنين في البلديات المعنية بأن عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا عند نهاية الأشغال.