إنقطاع الماء الشروب على 12 بلدية بالعاصمة غدا

ستعرف عدة بلديات بالعاصمة، غدا الأربعاء، انقطاعا في التزويد بالماء الشروب، بسبب قيام شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، بأشغال صيانة على مستوى نظام تحويل المياه من محطة الضخ بالقبة إلى خزانات التوزيع ببوزريعة.

وحسب بيان للشركة، ستتسبب هذه الأشغال، في انقطاع عملية التزويد بالمياه الشروب يوم غد الأربعاء بعدة بلديات بالعاصمة.

ويتعلق الأمر ببلدية بئر خادم، السحاولة، والقطب الحضري عين المالحة، وبني مسوس، وبوزريعة، وبن عكنون.

وكذا بلدية الأبيار “المنطقة العلوية”، وواد قريش “بوفريزي”، وبولوغين “الزغارة”، ورايس حميدو “سيدي الكبير”، الشراقة ودالي براهيم.

وأشارت سيال، إلى أن استئناف عملية التزويد بالمياه الشروب ستتم تدريجياً يوم الخميس القادم.