إنقطاع الماء الشروب على 4 بلديات في تيبازة اليوم

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال“، اليوم الأربعاء، عن إنقطاع التزود بالماء الشروب، على 4 بلديات في تيبازة.

وجاء ذلك، بسبب الأشغال التي تقوم بها الشركة، اليوم، بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الثالثة زوالا، على مستوى محطة ضخ بربيسة.

وحسب بيان للشركة، فسيتم وقف التزود بالماء الشروب على بلديات بربيسة والشعيبة “جزئيا”، وشينق، وبوسماعيل “جزئيا”.

وتؤكد سيال لزبائنها القاطنين في البلديات المعنية بأنّ عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا أمسية يوم الأربعاء.

كما تعتذر شركة سيال من زبائنها الكرام عن الازعاجات الناتجة عن هذه العملية.