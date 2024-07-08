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إنقطاع الماء الشروب في هذه البلديات بتيبازة

بقلم نادية بن طاهر
إنقطاع الماء الشروب في هذه البلديات بتيبازة
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أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر -سيال- عن تسجيل تسرب، اليوم الإثنين، على مستوى قناة رئيسية لتحويل المياه الشروب بقطر 300 ملم بواد السبت، ببلدية قوراية في تيبازة.

وحسب بيان للشركة، سينجر عن هذه الأشغال تأخير في برنامج التوزيع على مستوى الأحياء التالية لبلدية قوراية: محابة، بلعيدان، الرباط، اراسكال، ديرانطو، ازغرارن و المناطق العليا من دوار ايروانو.

وستتم العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد تدريجيا بعد نهاية الأشغال يوم الثلاثاء 09 جويلية 2024.

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