إنقطاع الماء بـ 4 بلديات في العاصمة

ستعرف 4 بلديات بولاية العاصمة تذبذب في التزود بالماء الشروب بسبب انطلاق الاشغال على مستوى واد حيدرة.

واوضح بيان لشركة سيال ستشهد 4 بلديات من العاصمة انقطاع في الماء إبتداء من ليلة اليوم السبت إلى غاية غذا الاحد.

وسيمس الاضطراب في التزود بالماء كل من البلديات التالية:

بلدية الابيار .

بلدية بن عكنون على مستوى طريق دودو مختار.

بلدية حيدرة على مستوى طريق عبد القادر ڨادوش وكذ حي ptt إضافة إلى حي 200 مسكن جنان الماليك.

بلدية بئر مراد رايس على مستوى سعيد حمدين، وكذا التجزئة زرڨوڨ إضافة إلى الدشرة وطريق تيقصراين.