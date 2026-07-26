إنقطاع الماء على هذه الأحياء في العاصمة

أعلنت سيال، عن تأخير في برنامج توزيع المياه، على مستوى أحياء المنطقة السفلى لبلدية الرايس حميدوا في العاصمة.

وحسب بيان لذات الهيئة، جاء ذلك بسبب عطب على مستوى صمام تابع لقناة رئيسية للتوزيع بقطر 300 ملم.

وترتب عن أشغال الإصلاح، تأخير في برنامج توزيع المياه، على مستوى أحياء المنطقة السفلى لبلدية الرايس حميدوا في العاصمة وهي الطريق الوطني رقم 11. وشارع حميد قبلاج، وشارع هوشي منه، وشارع برباروس، وشارع الميناء. وشارع الكاهنة، وشارع عمر ملاح، وحي ميرامار.

وحيب “سيال”، فإن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجياً بعد نهاية الأشغال.