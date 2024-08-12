إنقطاع الماء على هذه البلديات بالعاصمة وتيبازة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن تسجيل خلل تقني على مستوى محطة التحلية بفوكة، ما سيتسبب في تذبذبات وتأخير برنامج توزيع المياه اليوم الإثنين، بعدة بلديات بالعاصمة وتيبازة.

وأكدت الشركة، أن أشغال إصلاح العطب الذي تسبب بتراجع الإنتاج بــ 20000 م³، جارية من طرف شركة مياه تيبازة.

وستتسبب هذه الأشغال في تذبذبات وتأخير برنامج توزيع المياه اليوم الإثنين، على مستوى البلديات التالية:

في ولاية تيبازة، القليعة، والدواودة، وفوكة، والحطاطبة، والشعيبة، وبواسماعيل، وعين تاقورايت، وبوهارون، وخميستي، سيدي راشد وتيبازة.

وفي ولاية الجزائر، بلدية اسطاوالي: وسط المدينة، أحياء أزور، شاطئ النخيل، البريجة وطريق سيدي فرج. وبلدية عين البنيان كليا.

وبلدية الشراقة: بوشاوي البحري، قيادة الدرك الوطني وحي البريد والمواصلات.

وتعلم سيال زبائنها القاطنين بالبلديات المعنية أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجيا بعد نهاية الأشغال. وإمتلاء الخزانات الرئيسية إبتداءا من صبيحة يوم غد الثلاثاء.