إنقطاع الماء على هذه المناطق بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن تسجيل تأخير في برنامج توزيع المياه الشروب على مستوى عدة مناطق ببلدية بئرتوتة في العاصمة.

وحسب بيان للشركة، جاءت هذا التأخير بسبب تسجيل إرتفاع في نسبة تعكر مياه الأبار رقم 1 و رقم 2 مكرر. المتواجدين ببلدية بئرتوتة ما أدى إلى توقيفهما قصد القيام بأشغال تشخيص والصيانة.

وسيترتب عن هذه الأشغال تأخير في برنامج توزيع المياه الشروب على مستوى عدة مناطق ببلدية بئرتوتة في العاصمة. وهي بابا علي ودوار وبابا علي باترونة.

وأضافت الشركة، أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجيا بعد إنهاء الأشغال وتحسن جودة مياه الآبار رقم 1 و2 مكرر.