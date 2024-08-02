إنقطاع الماء في هذه الأحياء بسعيدة

أعلنت الجزائرية للمياه، عن تسجيل تسرب مائي مهم نهار اليوم الجمعة على مستوى القناة الرئيسية للمياه الصالحة للشرب من نوع فونت والممونة لخزان 3600م3 بوخرص بولاية سعيدة.

وحسب بيان للمؤسسة، سيكون هناك تذبذب وإنقطاع الماء لنهار اليوم الجمعة 02 أوت على مستوى الاحياء التالية:

حي مخلوف بن ديدة 870 مسكن، وحي طاهيري عبد القادر 1200مسكن و 1130 مسكن. وحي الشهيد العربي بن مهيدي 1000مسكن.

وأكدت الجزائرية للمياة، أن الفرق التقنية متواجدة بعين المكان لاصلاح التسرب المائي وسيعود التوزيع تدريحيا فور الانتهاء من الأشغال.