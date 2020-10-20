إنقطاع الماء في 4 بلديات بالعاصمة

ستشهد عملية التزويد بالمياه الشروب إنقطاعا على مستوى 4 بلديات بالجزائر العاصمة.

وحسبما أعلنت عنه شركة “سيال” بيان لها، فإن هذا الإنقطاع سيكون بداية من أمسية يوم غد

الأربعاء في حدود الساعة 18،ويدوم إلى غاية الساعة 9 من صباح يوم الخميس.

وأوضح المصدر نفسه، أن الأمر يتعلق بالبلديات التالية:

-بلدية باش جراح: حي عدل 648 مسكن، حي 170 مسكن تساهمي، الحي العسكري 202 مسكن، حي 200 مسكن تفريت لحلو، حي 150 مسكن حي البدر.

-بلدية القبة: حي البدر، أبروفال، حي 648 مسكن، حي 886 مسكن، مزرعة ديسكا، حي جيلالي اليابس، حي الباهية، حديقة بن عمر.

-بلدية بوروبة: جزئيا.

بلدية جسر قسنطينة: حي 310 مسكن، حي 520 مسكن، حي أوناب، حي 17 أوكتوبر،

حي النسيم، حي 390 مسكن، 142 مسكن، الأمير خالد، حي كازناف وسونلغاز 2.

كما طمأنت “سيال”، أن عملية التزويد بالمياه الشروب ستعود تدريجيا عند الإنتهاء من الأشغال.