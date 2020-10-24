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إنقطاع الماء في 4 بلديات غرب العاصمة غدا

أخبار الجزائر
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إنقطاع الماء في 4 بلديات غرب العاصمة غدا
بقلم م . فيصل

ستشهد عدد من  4 بلديات غرب العاصمة تذبذب في عملية التزويد بالماء الشروب وفق ما أعلنته مصالح ولاية الجزائر.

ووفق ذات المصالح فإن عملية التذبذب ستعرفها كل من المقاطعات الإدارية لزرالدة، سيدي عبد الله والشراقة

وهذا يوم الأحد 25 أكتوبر 2020، من الساعة 06:00 صباحا إلى غاية الساعة 18:00 مساءا.

وسيتم الإستئناف توفير هذه الخدمة تدريجيا عند نهاية الأشغال بداية من الساعة 18:00 مساءا من نفس اليوم.

وأرجعت ذات المصالح سبب التذبذب إلى أشغال إصلاح قناة رئيسية لنقل المياه من سد بورومي نحو محطة معالجة المياه ببلدية المعالمة.

كما ان البلديات المعنية هي كل من بلدية زرالدة، وكذا بلدية اسطاوالي، بالإضافة إلى بلدية المعالمة، وأيضا بلدية عين البنيان.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=909372

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التعليقات (1)

  • tiger

    comme d’habitude

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