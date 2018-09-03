إنقطاع المياه الشروب ببلدية براقي بداية من الغد الثلاثاء

ستعرف بلدية براقي إنقطاعا تاما في التزود بالمياه الصالحة للشرب بعد الأشغال التي تقوم بها مؤسسة “سيال”.

وحسب بيان لمؤسسة “سيال” فإن الإنقطاع سببه أعمال التهيئة على مستوى القناة الرئيسية للإنتاج.

واضاف البيان أن المؤسسة ستقوم بأشغال التهيئة على مستوى الشارع الرئيسي لبلدية براقي وهو ما يتسبب في انقطاع تام للمياه.

وسيكون إنقطاع الماء الشروب بداية من يوم غد على الساعة الثامنة ليلا وإلى غاية يوم الأربعاء على الساعة التاسعة ليلا.

وتعلم مؤسسة “سيال” أن المياه ستعود إلى الحنفيات فور الإنتهاء من الأشغال.