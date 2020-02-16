إنقطاع المياه الشروب بهذه البلديات في العاصمة غداً الإثنين

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن القيام بأشغال إصلاح قناة رئيسية للتوزيع المياه الشروب بداية من الغد الإثنين على عدة بلديات بالعاصمة.

وحسب بيان سييال، فإن هذه الإنقطاعات ستكون على مستوى بلديات محمد بلوزداد وسيدي امحمد والجزائر الوسطى بالإضافة إلى القبة.

وستمس عملية الإنقطاع على كل من الأحياء التالية من بلدية محمد بلوزداد: شارع محمد بلوزداد، حسيبة بن بوعلي والرويسو.

أما بلدية بلدية سيدي امحمد: ميسونيي، ديدوش مراد جانب الزوج، حسيبة بن بوعلي، شارع جيش التحرير الوطني، طريق بيزي، شارع أول ماي وميناء الجزائر.

بينما سينقطع الماء الشروب عن شارع أنغكور ببلدية الجزائر الوسطى، بالإضافة إلى شارع بوجعطيط (جزئيا) ببلدية القبة.

وستكون الأشغال غدا الإثنين، بداية من الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة السادسة صباحا.

وأعلنت شركة سيال أنها ستسخر شاحنات ذات صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية خلال هذه الأشغال.

واعتذرت شركة “سيال” من زبائنها عن الإزعاجات الناتجة عن هذه الاشغال، وتؤكد أنها تعمل دوما من أجل توفير خدمات أفضل لزبائنها الكرام، وتحسين الطابع المعيشي لهم وحماية بيئتهم.

كما تضع شركة “سيال” زبائنها في قلب اهتماماتها وتضع تحت تصرفهم رقم مركز الاستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة 1594 لاستقبال استفساراتهم وانشغالاتهم 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع.