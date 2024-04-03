إنقطاع المياه الشروب عبر هذه الأحياء بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير “سيال” عن تأجيل التزوّد بالمياه الصالحة للشرب. عبر أحياء بلدية الدويرة بسبب أشغال إصلاح القناة الرئيسية.

وحسب بيان للمؤسسة، فإنه وعقب وقوع عطب على مستوى قناة رئيسية للتوزيع بقطر 800 ملم ببلدية الدويرة. فقد أعلنت شركة سيال عن قيامها بأشغال إصلاح هذا العطب اليوم الأربعاء.

كما ستتسبب الأشغال في تأخير عملية التزويد بالمياه على مستوى حي 1000 مسكن إجتماعي. الموقع السكني 3254 مسكن عدل ملعب الدويرة. بالإضافة كذلك إلى حي 3746 مسكن عدل. موقع 2100 مسكن إجتماعي. حي 1400 مسكن إجتماعي عبزيو. موقع 200 مسكن إجتماعي، طريق الرحمانية الدويرة. حي بلجيلالي وحي الوفاء.

وأعلنت سيال، أن إستئناف عملية التزويد بالمياه الشروب ستتم تدريجيا بعد نهاية الأشغال.