إنقطاع المياه الشروب عبر 5 بلديات بالعاصمة هذا الخميس

ستشهد خمس بلديات ، بالعاصمة، انقطاعا في التزويد بالماء الشروب، ابتداء من صبيحة الخميس المقبل.

وحسب بيان لـ”سيال”، اليوم الثلاثاء، يعود سبب هذا الإنقطاع، إلى أشغال تقنية ستعرفها محطة الضخ الرئيسية، الواقعة ببلدية سيدي أمحمد.

وأكد البيان أنه في اطار التحضير لموسم الاصطياف 2019، ستشرع شركة المياه و التطهير يوم الخميس،ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وإلى الغاية الرابعة ظهرا، في أشغال توصيل أسلاك كهربائية لبعض تجهيزاتها.

وسيمس هذا الانقطاع في التزويد بالماء الشروب، كل من الجزء العلوي من بلدية الجزائر الوسطى وبلدية بلوزداد وسيدي امحمد.

وكذا وجزء من بلدية المرادية، وانقطاع شامل في التزويد بالماء الشروب، عبر بلدية المدنية.

وأكدت ذات المصالح، أن عودة مياه الشرب إلى الحنفيات، سيتم تدريجيا ابتداء من الساعة الرابعة بعد الظهر، من نفس اليوم.

و أن الشركة، تضع صهاريج المياه في خدمة المؤسسات ذات الأولوية، كالمؤسسات العمومية والإستشفائية.