إنقطاع المياه الشروب عبر 9 بلديات بالعاصمة بداية من اليوم

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” أنها ستقوم بأشغال إصلاح تسرب على مستوى قناة رئيسية. اليوم السبت بداية من 3 صباحا إلى الـ 5 صباحا من يوم الأحد.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن الأشغال ستؤدي إلى قطع التزود بالمياه الشروب عبر 9 بلديات بالعاصمة إلى غاية يوم الإثنين

وأضاف البيان، أن الأشغال ستكون على مستوى الطريق الولائي 116 بجانب حديقة الألعاب بحيدرة. والتي ستتسبب في عملية التزود بالمياه الشروب على مستوى أحياء ، بديات بوزريعة، بن عكنون “الطريق الوطني ،11 الأسفودال، مصطفى خالف “، بلدية بني مسوس، واد قريش “بوفريزي”، دالي ابراهيم جزئيا، الشراقة جزئيا “بولوغين “حي الزغارة”، رايس حميدو “حي سيدي الكبير”، الأبيار “حي الناظور، وشارع لويس روجيه وجسر الشمس

وأوضح المصدر، أنه عند نهاية الأشغال تبدأ عملية ملأ القناة بقطري 1100 و1200 ملم بداية من يوم الأحد. كما أن عملية التزويد ستعود تدريجيا بداية من ليلة الأحد إلى الإثنين