إنقطاع المياه بأربع بلديات بالعاصمة غدا

أعلنت مؤسسة “سيال” عن إنقطاع في التزوّد بالمياه الصالحة للشرب غدا الثلاثاء على مستوى أربع بلديات بالعاصمة.

وحسب بيان لذات المؤسسة، فإن سبب الإنقطاع يعود إلى أشغال الصيانة على مستوى المصنع الرئيسي لضخ المياه ببلدية الحراش.

وأضاف البيان، أن انقطاع المياه الشروب سيكون غدا الثلاثاء بداية من الثامنة صباحا إلى غاية السادسة مساء.

وسيمس الإنقطاع بلدية القبة على مستوى “حظيرة بن عمار، حي جيلالي اليابس، حي لاكادات، لابروفال، وحي الباهية”.

بالإضافة إلى بلديات باش جراح، جسر قسنطينة، وبوروبة.

وأعلنت سيال أن المياه ستعود للحنفيات بعد الإنتهاء من أشغال الصيانة على السادسة مساء.