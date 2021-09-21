إنقطاع المياه بأربع بلديات في العاصمة

أعلنت مؤسسة “سيال” الجزائر عن إنقطاع المياه الشروب عبر أربع بلديات في الجزائر العاصمة غدا الأربعاء بسبب الأشغال.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن الإنقطاع سببه وقوع عطب على مستوى قناة رئيسية للتوزيع بقطر 400 ملم. حيث تقوم شركة المياه والتطهير للجزائر -سيال بأشغال إصلاح القناة بداية من الساعة 08:00 حتى الساعة 16:00 من يوم غد الأربعاء. وتقام هذه الأشغال على مستوى بلدية سيدي أمحمد.

وستتسبب الأشغال في انقطاع عملية التزويد بالمياه الشروب عن البلديات الآتية. بلدية محمد بلوزداد (كليا)، بلدية سيدي أمحمد (كليا)، بلدية الجزائر الوسط (جزئيا) و بلدية القبة (شارع محمود بوجعطيط القبة جزئيا)

وأكدت المؤسسة لزبائنها القاطنين في البلديات المعنية بأنّ عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا بعد نهاية الاشغال.