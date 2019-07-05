إنقطاع المياه بالبلديات الوسطى للعاصمة اليوم

أعلنت مؤسسة سيال للمياه عن إنقطاع المياه الشروب اليوم الجمعة ببعض بلديات الجزائر الوسطى.

وأفادت المؤسسة في بيان لها، أنه نظرا لتسجيل تسرب على مستوى القناة الرئيسية للتوزيع، سيال ستقوم بأشغال تهيئة اليوم الجمعة من الـ 11.30 إلى السادسة مساء.

مضيفة أن الأشغال تستسبب في انقطاع التزود بالمياه الشروب على مستوى بلدية الجزائر الوسطى.

بالإضافة إلى بلدية القصبة على مستوى حي عبد الرحمن طالب، لوني ارزقي.

بلدية واد قريش على مستوى حي مناخ فرنسا وديار الكاف، وكذا بلدية باب الواد، وبولوغين.

وأشارت إلى أن عودة المياه ستكون مباشرة بعد الانتهاء من الأشغال.