إنقطاع المياه ببعض البلديات الوسطى بالعاصمة بداية من يوم السبت

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن انقطاع في عملية التزويد بالماء الشروب عبر بعض بلديات العاصمة بداية من يوم السبت 20 جوان ابتداء من 11:00 صباحا إلى يوم الاثنين 22 جوان على الساعة 23:00سا.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن سبب الانقطاع هو تسرب جد هام في أحد القنوات الرئيسية لنقل المياه والذي تسبب في تدفق المياه إلى بعض السكنات الواقعة في طريق العجائب السبع في ولاية الجزائر.

وسيستلزم تدخل عاجل لفرق سيال من أجل القيام بإصلاح هذه القناة، حيث سيتم تدخل فرق سيال على مرحلتين، وتشرع المرحلة الأولى يوم السبت 20 جوان انطلاقا من الساعة 23:00 والتي ستستمر 24 ساعة، تتمثل في إنجاز أشغال إصلاح لهذه القناة.

أما المرحلة الثانية تنطلق مباشرة بعد الانتهاء من الأشغال، المبرمجة يوم الأحد 21 جوان على الساعة 23:00، وتدوم 24 ساعة، إلى غاية الاثنين 22 جوان على الساعة 23:00 والمتمثلة في تعبئة الخزانات و تحسين الضغط في شبكات التوزيع.

وأشار البيان إلى أن الانقطاع سيمس أحياء البلديات التالية:

_ بلدية واد قريش: (حي جنان حسان، حي 64 مسكن، حي “مناخ فرنسا”، حي فونتان فراش، حي ديار الكهف، حي طارق بن زياد، حي السكوطو نادال، والجهة السفلى من فري فالون).

_ بلدية باب الواد: (شارع العقيد لطفي، شارع رابح بيصاص، شارع عبد القادر عبدون، شارع سعيد تواتي).

_ بلدية القصبة: (شارع محمد طالب، وزارة الدفاع الوطني، مستشفى أيت إيدير وشارع الدكتور بن تامي).

_ بلدية بولوغين: (طريق دازي، شارع آكلي راحم، أحمد وائل، شارع مهدي بن تومرت، شارع أرزقي ياسف).

_ بلدية الجزائر الوسطى: (الإخوة بيليلي، عبد العزيز موزاوي، الإخوة بن ناصر، سفنجة، عين زبوجة، اللؤلؤة، فرانتز فانون، مسار العجائب السبعة، يحي فرادي، طريق بويان، 118 شارع كريم بلقاسم، فندق الأوراسي، حي العمال، طريق سيدي براهيم، طريق أكنوش، مبنى السكن الجوي).

وأكدت مؤسسة سيال، أن عملية التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا خلال ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، لتستقر كليا خلال يوم الثلاثاء.